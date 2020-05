Marco Carta diserta Live Non è la D’Urso, Barbara: “C’è stato un problema” (Di lunedì 4 maggio 2020) Live Non è la D’Urso, Marco Carta assente. Barbara D’Urso: C’è stato un problema” Nella puntata del 3 maggio di Live Non è la D’Urso era prevista la presenza di Marco Carta. Il cantante cagliaritano doveva essere ospite del programma, ma non si è presentato. Barbara D’Urso ha svelato in diretta che Marco Carta ha avuto un problema. Annuncio della conduttrice arrivato in super – ritardo, dopo che per cinque ore di diretta era passata in sovraimpressione il suo viso con scritto “Tra poco Marco Carta dopo la morte della nonna” e questo ha, giustamente, provocato grande indignazione da parte del suo World Paper che non vedevano l’ora di rivederlo in televisione. A Live Non è la D’Urso Barbara D’Urso su Marco Carta ha dichiarato: “Ci sarebbe stato Marco Carta questa sera, ha ... Leggi su lanostratv Marco Carta - morta la nonna/ La disperazione : "Sto così male" (Live Non è la D'Urso)

Sirio Filippo Campedelli - fidanzato Marco Carta/ Il cantante “Il contrario di me!”

Marco Carta a Live Non è la D’Urso. Lui precisa : “Non parlerò di mia nonna” (Di lunedì 4 maggio 2020)Non è la D’Urso,assente.D’Urso: C’èun problema” Nella puntata del 3 maggio diNon è la D’Urso era prevista la presenza di. Il cantante cagliaritano doveva essere ospite del programma, ma non si è presentato.D’Urso ha svelato in diretta cheha avuto un problema. Annuncio della conduttrice arrivato in super – ritardo, dopo che per cinque ore di diretta era passata in sovraimpressione il suo viso con scritto “Tra pocodopo la morte della nonna” e questo ha, giustamente, provocato grande indignazione da parte del suo World Paper che non vedevano l’ora di rivederlo in televisione. ANon è la D’UrsoD’Urso suha dichiarato: “Ci sarebbequesta sera, ha ...

Giusepp26551025 : RT @vincycernic95: ECCOMI PER VEDERE LO SCONTRO SUPREMO TRA ANTONELLA E LA BONACCORTI CHE COME GRAZIA DI MICHELE NON ERA MATERNA CIT MARCO… - zazoomnews : Marco Carta morta la nonna- La disperazione:Sto così male (Live Non è la DUrso) - #Marco #Carta… - vincycernic95 : Marco Carta non è andato a Live #noneladurso perché avrà contraffatto l'autocertificazione - angeliquepoison : RT @mimmo_sardiello: #noneladurso Marco Carta non c'è??? - AntoM83 : Ma Marco Carta è stato bloccato al duty free in aeroporto? #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Sirio Filippo Campedelli, fidanzato Marco Carta/ Il cantante “Il contrario di me!” Il Sussidiario.net Marco Carta diserta Live Non è la D’Urso, Barbara: “C’è stato un problema”

Nella puntata del 3 maggio di Live Non è la D’Urso era prevista la presenza di Marco Carta. Il cantante cagliaritano doveva ospite del programma, ma non si è presentato. Barbara D’Urso ha svelato in d ...

Marco Carta, morta la nonna/ La disperazione:”Sto così male” (Live Non è la D’Urso)

Marco Carta torna a far parlare di sè, ma questa volta con un video pubblicato sui social per smentire un articolo fake che sta circolando in questi giorni. Il cantante vincitore di Amici non sta pass ...

Nella puntata del 3 maggio di Live Non è la D’Urso era prevista la presenza di Marco Carta. Il cantante cagliaritano doveva ospite del programma, ma non si è presentato. Barbara D’Urso ha svelato in d ...Marco Carta torna a far parlare di sè, ma questa volta con un video pubblicato sui social per smentire un articolo fake che sta circolando in questi giorni. Il cantante vincitore di Amici non sta pass ...