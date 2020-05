Manfredi: “Prova orale unica a distanza per le abilitazioni” (Di domenica 3 maggio 2020) Il ministro dell’Università e della Ricerca svela il dettaglio di queste prove. “La prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento”, dichiara Manfredi. Si prevedono grandi novità per quanto riguarda gli esami di Stato di abilitazione per l’accesso a diverse professioni. A renderle note è stato il ministro per l’Università e … L'articolo Manfredi: “Prova orale unica a distanza per le abilitazioni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 maggio 2020) Il ministro dell’Università e della Ricerca svela il dettaglio di queste prove. “La prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento”, dichiara. Si prevedono grandi novità per quanto riguarda gli esami di Stato di abilitazione per l’accesso a diverse professioni. A renderle note è stato il ministro per l’Università e … L'articolo: “Provaper le abilitazioni” proviene da www.meteoweek.com.

