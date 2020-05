Le due Americhe

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 maggio 2020) (di Gianni Riotta)“Quando arrivano i momenti difficili con i leader politici - confida il dottor Anthony Fauci, direttore del NIAID, l’Istituto americano malattie infettive - mi rivolgo al mio classico libro di filosofia”. Guardando ogni giorno, nel vivo della pandemia coronavirus Usa, oltre 60.000 morti, 25% dei casi mondiali con il 5% della popolazione, economia ferma, 30 milioni di disoccupati, fosse comuni e salme di esseri umani abbandonate nei camion a puzzare come carogne di animali a Brooklyn, i briefing del presidente Trump, con accanto l’impassibile dottore italo americano, originario di Sciacca in Sicilia, vi viene da riflettere su chi sia il filosofo cui si riferisce. Via via Trump ha negato che il virus sia un pericolo; assicurato che a Pasqua le chiese saranno strapiene, il paese ruggisce per ripartire; attaccato Obama, suggerendo che magari una ...