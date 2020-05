La circolare del ministero dell’Interno sulla “Fase 2”

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, circolare del capo della #polizia #Gabrielli, con la fase 2 riparte la criminalità. 'Disagio socio ec… - RaiNews : Circolare del #Viminale ai prefetti sulle misure da applicare a partire da domani #Coronavirus #faseDue - CarloCalenda : Avrei parlato dei tamponi, del tracciamento, di come far ripartire la scuola etc. Perché ancora una volta il peso è… - ultimenotizie : Sì agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra. E' quanto prevede la circolare del Viminale inviata… - lmasculolegato : RT @CaioGCM: Intanto i dimenticati italiani vittime del terremoto del 2016 sono alle prese con la circolare numero 100 e il commissario ch… -

circolare del Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : circolare del