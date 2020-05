Il sottovalutato Alfonso Bonafede è il ministro più efficace del governo Conte Si salvi

(Di domenica 3 maggio 2020) Nella notte tra giovedì e venerdì, ilha segnato un altro record del grottesco: quello di varare una legge per poi cambiarla dopo un paio di ore con un’altra di segno opposto. Si tratta, per essere precisi, del comma 12 bis dell’articolo 83 del Decreto Legge Cura Italia. Un articolo chilometrico che si dipana per una trentina di commi, una lenzuolata con cui ildella Giustiziaha pensato di governare l’emergenza Covid nei tribunali, dal rinvio delle udienze al funzionamento a scartamento ridotto degli uffici, fino alla celebrazione dei pochi processi indifferibili. Ebbene, contrariamente a ciò che si può pensare, il comma 12 bis consegna alla storia e presumibilmente a un avvenire politico uno dei più improbabili (con Toninelli, Azzolina e Lezzi) ministri dell’esercito ...

Nella notte tra giovedì e venerdì, l'improbabile Guardasigilli dei Cinque Stelle ha riformato per la seconda volta il processo al tempo del Covid, facendo arrabbiare anche i magistrati. Liquidato come ...