Covid-19, in via Sparano a Bari è un “liberi tutti”, mancano solo i negozi aperti (Di domenica 3 maggio 2020) Dalle ore 24 di oggi finisce il lockdown e inizierà la fase 2 in tutta l’Italia. Sia i governatori che gli esperti stanno chiedendo di usare la massima prudenza, usare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Ma sembra che tutto questo da alcuni baresi non è stato recepito. Le foto di stamattina del lungomare strapieno e quella di via Sparano come ai “bei tempi” lo dimostrano. Oramai è un “liberi tutti”? Foto di Luca Turi Leggi su baritalianews La cura con il plasma inventata a Pavia funziona benissimo - Covid-19 può essere sconfitto

Covid-19 - rientri in Campania : Misure di controlli - forniture ASL e obblighi per i viaggiatori

Il Lecce tuona: «Congelare la classifica è antisportivo»

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo per parlare degli attuali scenari in Serie A, ancora bloccata anche sul fronte allenamenti per via de ...

