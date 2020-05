Coronavirus, il governo ha finalmente deciso riguardo le visite agli amici (Di domenica 3 maggio 2020) Gli amici sono da considerarsi persone “legate da un solido legame affettivo” che si potrà incontrare da lunedì? Alla fine Palazzo Chigi lo ha dovuto spiegare perché non era per niente chiaro. Certamente i familiari, consanguinei e acquisiti, ma alla fine anche fidanzati compagni, conviventi. Ecco la lista pubblicata sul sito del governo: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Nelle risposte alle domande frequenti – Faq – Palazzo Chigi dà l’indicazione del senso di queste visite che sarà possibile fare: sempre limitate al massimo, non un avanti e indietro tra case di ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - il governo ha pubblicato tutte le domande e le risposte che interessano agli italiani su cosa si potrà fare da domani 4 maggio

Coronavirus nel mondo - ultime notizie. Francia - il Governo presenta la Fase 2

