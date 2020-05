Coronavirus, calano morti: è il dato più basso da oltre un mese (Di domenica 3 maggio 2020) Scende ancora il numero dei morti in Italia per Coronavirus. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 174 persone (dato più basso da oltre un mese), per un totale di 28.884 decessi dall’inizio dell’emergenza. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile sono in diminuzione anche gli attualmente positivi, in tutto 101.179 (-504 rispetto a ieri). I guariti sono complessivamente 81.654, in aumento di 1.740 nelle ultime 24 ore. calano ancora i ricoverati con sintomi (17.242, -115) e i pazienti in terapia intensiva (1.501, -38). In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.436 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 210.717 (+1.389). In tutto sono stati eseguiti 2.153.772 tamponi, i casi testati sono 1.456.911. La fase 2 dell’emergenza, che inizierà ufficialmente lunedì con le prime riaperture e le nuove modalità di ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus Italia - 210.717 casi : in 24 ore 174 morti - dato più basso dal 14 marzo. ?Calano i malati (-525) - 1.740 guariti

