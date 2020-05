Coronavirus Brasile, le vittime sepolte nelle fosse comuni (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus Brasile, le vittime sepolte nelle fosse comuni Drammatici anche in Brasile i risvolti dell’emergenza Coronavirus: sfiorano quasi le 80.000 unità i casi confermati nel Paese, sono invece 5.511 i decessi. Mentre la nazione viene messa in ginocchio dal nemico invisibile, che ha colpito più di 3.000.000 di persone in tutto il mondo, si assiste ad una scena tristissima che si è già verificata anche negli Stati Uniti: le vittime vengono sepolte nelle fosse comuni in virtù delle restrizioni atte a prevenire il contagio. Il Brasile è lo Stato del Sud America che conta più casi di Covid-19, ed il numero di decessi nella nazione ha superato quelli avvenuti in Cina. Coronavirus Brasile, le sepolture ai tempi del Covid-19 L’Ansa e il Corriere della Sera hanno reso pubbliche le immagini che testimoniano lo strazio del ... Leggi su termometropolitico Emergenza coronavirus - record di contagi in Brasile

Drammatici anche in Brasile i risvolti dell’emergenza coronavirus: sfiorano quasi le 80.000 unità i casi confermati nel Paese, sono invece 5.511 i decessi. Mentre la nazione viene messa in ginocchio d ...

Negative al tampone, 11 persone sbarcate dalla nave Costa Magica per tornare a casa

Dopo la conclusione delle operazioni di prelievo dei tamponi per evirificare il contagio da coronavirus, avvenuta ieri, sono cominciati questa mattina i primi sbarchi dei membri dell’equipaggio della ...

