Coronavirus, 174 nuove vittime: dato più basso da oltre un mese (Di domenica 3 maggio 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus: superano soglia 80mila le persone guarite. Continua il calo di terapie intensive, ricoverati e persone in isolamento domiciliare Tutti gli indicatori si muovono verso la riduzione del contagio. Il numero delle vittime continua a diminuire giorno dopo giorno: nelle ultime 24 ore sono stati 174 decessi per un totale di 28.884 (ieri +192 ai quali sono stati aggiunti 282 relativi all’aggiornamento complessivo che a fine mese forniscono i Comuni della Lombardia). In discesa anche il numero degli attualmente positivi al Coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 100.179 con un calo di 525 unità (ieri erano stati 239 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.501 pazienti, 38 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ... Leggi su ilgiornale BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE/ Dati 3 maggio : +174 morti - -525 casi

Coronavirus - Protezione civile : "Oggi 174 morti - dato più basso dal 14 marzo scorso"

Coronavirus - i numeri di oggi : -525 positivi - 1.740 guariti - 174 vittime (Di domenica 3 maggio 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza: superano soglia 80mila le persone guarite. Continua il calo di terapie intensive, ricoverati e persone in isolamento domiciliare Tutti gli indicatori si muovono verso la riduzione del contagio. Il numero dellecontinua a diminuire giorno dopo giorno: nelle ultime 24 ore sono stati 174 decessi per un totale di 28.884 (ieri +192 ai quali sono stati aggiunti 282 relativi all’aggiornamento complessivo che a fineforniscono i Comuni della Lombardia). In discesa anche il numero degli attualmente positivi al: ad oggi, i malati nel Paese sono 100.179 con un calo di 525 unità (ieri erano stati 239 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.501 pazienti, 38 meno di ieri. Scende ancora ilsui ...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.179 • Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%) • Dimessi/Gu… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 174 morti in un giorno, dato più basso da oltre 1 mese. Oltre 81 mila guariti, 1.740 più di ieri. In… - sole24ore : #Coronavirusitalia, in calo i positivi (100.179), 174 decessi oggi, dato più basso da oltre un mese. Aumentano i gu… - __moonrise : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.179 • Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%) • Dimessi/Guariti: 81… - engu64 : RT @NicolaRaiano: Situazione #coronavirus in Italia: ??100.179 attualmente positivi ??28.884 morti (+174) ??81.654 guariti (+1.740) ??Rico… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 174 Coronavirus, 174 vittime in un giorno: dato più basso da un mese Virgilio Notizie Coronavirus, 174 morti e 1.740 guariti in un giorno: il bilancio del 3 maggio

Coronavirus, il bilancio di domenica 3 maggio 2020 ... Buone notizie anche per quanto riguarda i decessi. I morti in un giorno sono stati 174 con numeri ai minimi da quasi due mesi. Si confermano ...

Coronavirus, in Italia oggi solo 174 morti e i guariti sono 80mila: la fase due può partire davvero

Coronavirus, in Italia oggi solo 174 morti e i guariti sono 80mila: la fase due può partire davvero. Sono i numeri più bassi degli ultimi mesi, persino in Lombardia orami il numero di morti si ...

Coronavirus, il bilancio di domenica 3 maggio 2020 ... Buone notizie anche per quanto riguarda i decessi. I morti in un giorno sono stati 174 con numeri ai minimi da quasi due mesi. Si confermano ...Coronavirus, in Italia oggi solo 174 morti e i guariti sono 80mila: la fase due può partire davvero. Sono i numeri più bassi degli ultimi mesi, persino in Lombardia orami il numero di morti si ...