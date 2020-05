Basta | adesso sei irriconoscibile Parietti zittisce tutti con tre parole

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 3 maggio 2020) Francesca Galici Albacontinua nel suo percorso di "svestizione" dalle sovrastrutture ma c'è chi non crede nel suo percorso, accusandola di eccessivi ritocchi; la reazione della showgirl è da leonessa Alba Paretti è uno dei personaggi più divisivi del panorama dello spettacolo del nostro Paese. La showgirl ha una grandissima forza comunicativa, che riesce a esprimere sia nelle sue apparizioni televisive che sui social network, dove è molto attiva. Non si sottrae ai seguaci e a differenza di molte sue colleghe non risponde solo ai complimenti ma raccoglie anche le provocazioni e non si tira indietro nell'intavolare le discussioni, spesso molto accese e scomode. In questi ultimi giorni di quarantena stretta, forse al termine di un suo personalissimo percorso di crescita e di interiorizzazione, Albaha deciso di mostrarsi ...