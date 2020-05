Russia verso picco | Covid si diffonde tra ministri

(Di sabato 2 maggio 2020) Il coronavirus non risparmia il governo russo. Dopo il contagio confermato del premier russo, Mikhail Mishustin, anche il ministro russo delle costruzioni e delle abitazioni Vladimir Yakushev e il suo vice Dmitry Volkov si sono dimostrati positivi al-19. Yakushev e Volkov sono ricoverati in ospedale a Mosca. Il Cremlino ha assicurato che ogni precauzione è stata presa pe proteggere la salute del presidente, Vladimir Putin.Per settimane, il presidente russo ha tenuto riunioni di videoconferenza solo dalla sua residenza di campagna a Novo-Ogariovo, fuori Mosca, dopo che aveva incontrato in un ospedale un medico a cui era stato poi accertato il contagio . Lainsieme con il Pakistan mostra i maggiori picchi di nuove infezioni da coronavirus, proprio mentre alcuni Paesi e alcuni stati Usa vedono i numeri stabilizzati. E la Cina, dove la pandemia è iniziata a ...

