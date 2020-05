Roma, Fase 2: Set riaprono”in sicurezza” dal 4 maggio, ma arriva il NO di Umberto Carretti CGIL/SLC, Claudio Amendola a Domenica In «Non ripartirà nessun set» (Di sabato 2 maggio 2020) Fase 2 set cinematografici, Umberto Carretti boccia la proposta della Regione Lazio, Claudio Amendola a Domenica In «Non ripartirà nessun set» La Regione Lazio ha autorizzato che dal 4 maggio, data dell’inizio della Fase 2, si potranno riaprire i set cinematografici rispettando le norme di sicurezza. Una situazione mai vista prima nel mondo dello spettacolo italiano, una vera rivoluzione sul set con attori e membri della troupe provvisti di mascherina e sottoposti continuamente a test prima e dopo il ciak, tra cui la misurazione della temperatura e la cura dell’igiene con strumenti e prodotti idroalcolici, sotto la visione attenta di un medico. A Roma ... Leggi su spettacoloitaliano Roma - allerta per il primo weekend della Fase 2. Folla ai Navigli - l'ultimatum di Sala : li chiudo

La Fase 2 e i maxicontrolli a Roma nel week end

Il primo weekend di Roma nella Fase 2 : controlli su spiagge e movida (Di sabato 2 maggio 2020)2 set cinematografici,Carretti boccia la proposta della Regione Lazio, Claudio Amendola a Domenica In «Non ripartirà nessun set» La Regione Lazio ha autorizzato che dal 4, data dell’inizio della2, si potranno riaprire i set cinematografici rispettando le norme di sicurezza. Una situazione mai vista prima nel mondo dello spettacolo italiano, una vera rivoluzione sul set con attori e membri della troupe provvisti di mascherina e sottoposti continuamente a test prima e dopo il ciak, tra cui la misurazione della temperatura e la cura dell’igiene con strumenti e prodotti idroalcolici, sotto la visione attenta di un medico. A...

Agenzia_Ansa : Primo weekend #Fase2, a #Roma controlli spiagge e movida Verifiche sulle strade in uscita dalla Capitale, verso il… - Roma : #RomaInforma 8 maggio 2020 - FASE 2, graduale riapertura parchi - virginiaraggi : Per la Fase 2 a @Roma abbiamo previsto un piano straordinario sulla mobilità sostenibile, che prevede 150 chilometr… - Notiziedi_it : Coronavirus Fase 2, a Roma in fila per bancomat e supplì. “Ma coiffeur e B&b spariscono” - JackRaglia : mezz’ora di diretta di satteo malvini e non ha avuto la decenza di salutare nessuno dei miei amici, un saluto a Ton… -