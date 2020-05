«Quel mostro di mia suocera» | quando a dirlo è una star

Leggi su vanityfair

(Di sabato 2 maggio 2020) I rapporti difficili con le suocere sono un eterno tormentone che non risparmia nemmeno le coppie Vip. Proprio nei giorni scorsi lady Pamela Hicks, la novantunenne cugina del principe Filippo, ha raccontato tutta la pazienza di Elisabetta II con Alice di Battenberg. Lady Pamela, parlando nel podcast di sua figlia India, ha raccontato che la mamma di Filippo, che alla fine degli anni Sessanta traslocò a Buckingham Palace, dove morì nel 1969, aveva un «caratteraccio». D’altronde aveva vissuto ogni tipo d’esperienza: dall’amore folle per il marito Andrea, principe di Grecia e Danimarca, all’esilio, dal manicomio al misticismo, passando per la morte della figlia Cecilia (a 26 anni, in un incidente aereo). In più soffriva di una sordità congenita. «Alice poteva essere una persona molto difficile», ma la regina si sentiva «responsabile» della suocera e fu «sempre meravigliosa» con lei.