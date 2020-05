In centinaia alla processione in barba ai divieti Il tutto davanti a sindaco e polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 maggio 2020) Una vicenda surreale è accaduta in Puglia, a Barletta.di persone hanno infatti preso partedel quadro della Madonna dello Sterpeto, la patrona della città. Si sono tutti riversati per le strade cittadine, non rispettando minimamente le disposizioni governative che vietano la formazione di assembramenti per evitare il diffondersi del coronavirus. L’icona ha quindi attraversato Barletta per poi raggiungere la cattedrale con la presenza di tantissimi fedeli. La folla non ha tenuto in considerazione i, nonostante ci fossero forze di. A girare un video nel quale si racconta dell’episodio è stata l’emittente Canale 91, che ha trasmesso in diretta la cerimonia. La Madonna dello Sterpeto, sistemata a bordo di un mezzo, ha dunque effettuato il suo percorso per le vie della città ed è stata salutata ...