Heather Parisi | chi è | età | carriera | curiosità e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 maggio 2020) Torna l’appuntamento con Verissimo-Le Storie. Nella puntata in onda oggi, sabato 2 maggio,invierà un video messaggio da Hong Kong in cui racconterà come sta trascorrendo questo periodo.: chi è, età,Elizabethè nata a Hollywood il 27 gennaio 1960 sotto il segno dell’Acquario. Suo nonno, Frank, era originario di Terravecchia (Cosenza). I genitori disi separarono quando lei aveva solo un anno e non rivide più suo padre fino ai 28 anni. Ha una sorellastra, Tiffany, nata dalla seconda unione di sua madre. A 13 annisi è trasferita da sola a San Francisco, mentre a 15 è a New York per studiare con l’American Ballet. A soli 18 anni, mentre si trovava in vacanza in Italia, laè stata notata dal coreografo Franco ...