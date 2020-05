G.I. Joe: in fase di sviluppo un quarto film del franchise (Di sabato 2 maggio 2020) Il franchise di G.I. Joe si espanderà con un quarto film che verrà prodotto da Paramount Pictures e Hasbro. G.I. Joe avrà un quarto film prodotto da Paramount Pictures e Hasbro che hanno annunciato chi si occuperà della sceneggiatura. Lo studio dovrà attendere il 23 ottobre per scoprire l'accoglienza riservata a Snake Eyes: G.I Joe Origins, in arrivo nelle sale il 23 ottobre. A firmare lo script del nuovo lungometraggio dovrebbero essere Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, recentemente autori di Seberg con protagonista Kristen Stewart, e Rebecca, con star Armie Hammer e Lily James. Il nuovo lungometraggio di G.I. Joe sarà prodotto da Lorenzo di Bonaventura in collaborazione con Allspark Pictures di Hasbro. Il progetto inedito seguirà quindi Snake ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 maggio 2020) Ildi G.I. Joe si espanderà con unche verrà prodotto da Paramount Pictures e Hasbro. G.I. Joe avrà unprodotto da Paramount Pictures e Hasbro che hanno annunciato chi si occuperà della sceneggiatura. Lo studio dovrà attendere il 23 ottobre per scoprire l'accoglienza riservata a Snake Eyes: G.I Joe Origins, in arrivo nelle sale il 23 ottobre. A firmare lo script del nuovo lungometraggio dovrebbero essere Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, recentemente autori di Seberg con protagonista Kristen Stewart, e Rebecca, con star Armie Hammer e Lily James. Il nuovo lungometraggio di G.I. Joe sarà prodotto da Lorenzo di Bonaventura in collaborazione con Allspark Pictures di Hasbro. Il progetto inedito seguirà quindi Snake ...

Trump giù nei sondaggi sbotta: "Io non perdo con Biden"

