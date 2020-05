Demenza: per prevenirla serve giusto mix di alimenti (Di sabato 2 maggio 2020) Per prevenire la Demenza non basta una dieta sana ma serve la giusta combinazione degli alimenti che mangiamo secondo un nuovo studio È noto che una dieta sana può portare benefici al cervello. Tuttavia, non è solo il tipo di alimenti che vengono consumati, ma è come gli alimenti sono combinati nel pasto che può… L'articolo Demenza: per prevenirla serve giusto mix di alimenti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Eutanasia legale per demenza avanzata/ Olanda - basta la "sofferenza insopportabile"

Ultime Notizie dalla rete : Demenza per Demenze senili: così l'«home training» può diventare una cura anche dentro le famiglie Il Sole 24 ORE Sclerosi multipla: nuovi dati su funzioni di ocrelizumab

La carenza di cellule B che fungono da cellule presentanti l’antigene per le cellule T o l’assenza di cellule B per la produzione di citochine per attivare le cellule T sono possibili meccanismi dell’ ...

Coronavirus: immunosoppressione non aumenta rischio

L’immunosoppressione non pare aumentare il rischio di COVID-19. Ad affermarlo è lo studio condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) su pazienti sottoposti a trapianto di fegato e pub ...

