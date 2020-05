Coronavirus | 2 aprile-2 maggio | da 367 a 47 morti in Lombardia | scendono ricoverati e

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 2 maggio 2020) Un mese fa, il 2, i nuovi decessi comunicati dalla Regioneerano 367, mentre oggi, a 30 giorni di distanza, le vittime giornaliere delsono 47. E’ quindi netto il calo dell’incremento giornaliero in regione, con un numero di decessi sotto le 50 unita’ che non si registrava dal 7 marzo, quando ierano stati 19. Continua il trend positivo per quanto riguarda il contenimento del contagio nella regione. E’ di 533 il numero dei nuovi casi positivi al Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore, portando il numero complessivo a 77.002. In calo rispetto a ieri quando l’incremento era stato di 737. Il numero dei decessi e’ di 47 (anche in questo caso in calo rispetto a ieri), a questi pero’ vanno aggiunti 282relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della ...