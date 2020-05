GassmanGassmann : Io davvero non riesco a capire la rabbia per non poter andare in chiesa. Il culto è una cosa personale, per chi cre… - TizianaFerrario : Non possiamo andare nelle piazze, ma ci saremo comunque per cantare Bella Ciao e difendere i diritti di tutti, anc… - ferrazza : E comunque chi andare a trovare vorrei sceglierlo io, non dovrebbe farlo lo Stato. Lo Stato dovrebbe mettermi in si… - alcinx : RT @webecodibergamo: Chi andare a trovare e come spostarsi Dpcm, ecco svelati (quasi) tutti i dubbi - straneuropa : I #congiunti? Sono considerati congiunti «parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile le… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi andare Chi andare a trovare e come spostarsi Dpcm, ecco svelati (quasi) tutti i dubbi L'Eco di Bergamo Coronavirus: tornano ad aumentare i positivi, 1.195 il totale delle vittime

I positivi al coronavirus in Liguria sono attualmente 5.279 (98 più di ieri), con 1.838 guariti (77 più di ieri) e, purtroppo, 11 morti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.193. I ...

Congiunti, spostamenti, sport, seconde case: i chiarimenti del governo per il 4 maggio

Ci sono voluti quasi sette giorni. Ma alla fine il governo è riuscito a dare indicazioni più precise su cosa significa "congiunti", per quali ragioni (sempre le stesse) si può uscire di casa. Se si po ...

I positivi al coronavirus in Liguria sono attualmente 5.279 (98 più di ieri), con 1.838 guariti (77 più di ieri) e, purtroppo, 11 morti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.193. I ...Ci sono voluti quasi sette giorni. Ma alla fine il governo è riuscito a dare indicazioni più precise su cosa significa "congiunti", per quali ragioni (sempre le stesse) si può uscire di casa. Se si po ...