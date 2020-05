Aguero annuncia | «Via dalla Premier? Non lo escludo» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 maggio 2020) El Kunnon esclude un’esperienza in un altro campionato dopo la scadenza del contratto con i Citizens El Kunlascia il Manchester City? Stando alle parole dell’attaccante argentino l’ipotesi non è così poi remota. Le parole del Kun a Chiringuito de Jugones. «In questo momento è difficile dire cosa farò in futuro perchè la verità è che non ci sto pensando. La scadenza del mio contratto si sta avvicinando è vero, probabilmente arriveranno molte offerte ma vediamo. Al momento mi piacerebbe avere la possibilità di vincere la Champions con il City». Leggi su Calcionews24.com