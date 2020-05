Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 1 MAGGIOORE 12.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLAPER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. OGGI 1 MAGGIO E DOMENICA 3 MAGGIO PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO:MAR COMUNICA CHE SONO SOSPESE LE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE CON ORARI IN VIGORE PROROGATI FINO AL 3 MAGGIO. IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON IL NUOVO DECRETO PROROGA AL 17 MAGGIO TUTTI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE DEI ...