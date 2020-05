The Last of Us Part II | Sony ha identificato i responsabili dei leak Non fanno parte di

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ie gli spoiler riguardanti Theof Us:II che sono spuntati in rete nel corso degli ultimi giorni sono stati l'argomento centrale dell'universo videoludico alimentando non poche ipotesi sulle motivazioni e sull'identità dei colpevoli.Inizialmente si è parlato con insistenza di un ex Naughty Dog infuriato con la software house per le condizioni di lavoro molto dure (il famigerato crunch) e per il mancato pagamento di bonus dovuti. Un rumor che nel tempo sembra essere diventato sempre meno credibile e che solo nella giornata di oggi è stato smentito da una voce molto affidabile come il collega e insider Jason Schreier.Poi è stata la volta dell'ipotesi ideologica: qualcuno che non apprezza le posizioni di Naughty Dog su certi temi ha voluto colpire l'esclusiva PlayStation, soprattutto a causa delle posizioni sulle tematiche LGBTQ.Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : The Last

Per gli appassionati di basket - e non solo - quella di Michael Jordan è una figura quasi mitologica. Uomo dalle qualità tecniche ed atletiche uniche, per questo soprannominato Air Jordan e His Airnes ...I leak e gli spoiler riguardanti The Last of Us: Part II che sono spuntati in rete nel corso degli ultimi giorni sono stati l'argomento centrale dell'universo videoludico alimentando non poche ipotesi ...