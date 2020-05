Il docufilm Liberi e Pensanti – Uno Maggio Taranto su La7, con Diodato, Elisa e Negramaro (Di venerdì 1 maggio 2020) In un Primo Maggio orfano dei tradizionali concertoni, a Roma come a Taranto, e di altri cortei ed eventi in tutta Italia a causa dell'emergenza Coronavirus, la tv prova a sopperire celebrando a suo modo la Festa dei Lavoratori: il Primo Maggio 2020 La7 trasmette il docufilm Liberi e Pensanti - Uno Maggio Taranto, in onda in terza serata, dopo il consueto appuntamento del venerdì con la satira di Propaganda Live. Il docufilm è dedicato alla città di Taranto e al dramma dell'inquinamento ambientale causato dal complesso siderurgico dell'Ilva, una bomba ecologica che da anni affligge il tarantino imponendo ai cittadini l'insopportabile compromesso tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Il film vuole raccontare la città con le voci degli attivisti del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, attivo da anni sul territorio per chiedere che sia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 maggio 2020) In un Primoorfano dei tradizionali concertoni, a Roma come a, e di altri cortei ed eventi in tutta Italia a causa dell'emergenza Coronavirus, la tv prova a sopperire celebrando a suo modo la Festa dei Lavoratori: il Primo2020 La7 trasmette il- Uno, in onda in terza serata, dopo il consueto appuntamento del venerdì con la satira di Propaganda Live. Ilè dedicato alla città die al dramma dell'inquinamento ambientale causato dal complesso siderurgico dell'Ilva, una bomba ecologica che da anni affligge il tarantino imponendo ai cittadini l'insopportabile compromesso tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Il film vuole raccontare la città con le voci degli attivisti del Comitato Cittadini e Lavoratori, attivo da anni sul territorio per chiedere che sia ...

Diego Bianchi, detto Zoro, ospita il cantante Diodato – uno dei direttori artistici del Primo Maggio tarantino insieme a Michele Riondino e Roy Paci. La sua presenza è finalizzata alla presentazione d ...

Primo maggio e la musica senza piazze: concertone in tv, Steve Wynn in streaming al Bloom Mezzago

Il primo maggio rinuncia alle piazze nei giorni del coronavirus, ma non alla musica e alla presenza virtuale. Il Bloom di Mezzago porta in streaming Steve Wynn. Il concertone di Roma si sposta in tv, ...

