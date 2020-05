Guanti e mascherine obbligatori sui mezzi pubblici in Lombardia

Corriere : Stephen King: «Un colpo di tosse e ci assale la paura». Su 7 l’8 maggio anticipazione del nuovo libro - fattoquotidiano : Coronavirus, medici tedeschi e dentisti francesi protestano nudi online: “Siamo senza guanti, mascherine e camici” - HuffPostItalia : Massimo Galli: 'La teoria 'mascherine, guanti e speriamo bene' non è sufficiente' - patripatty5 : RT @valy_s: Vedo immagini da #Calabria dei “bar aperti”.. tavolini distanziati all’esterno, mascherine, guanti. Una situazione così non è… - peppiniellopz : RT @BarbaraRaval: #coronarvirusitalia l grande inganno. Ascoltate dal Dott.Stefano Montanari come govermo e task force (450 persone, il nu… -

Guanti mascherine Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Guanti mascherine