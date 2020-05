DISNEY CHANNEL CHIUSO DAL 1 MAGGIO | PERCHÉ Non più visibile su Sky

(Di venerdì 1 maggio 2020) A partire da oggi, 1Junior non sono; disponibili su Sky. I contenuti saranno disponibili su+, un "colpo" per i tanti fan

trash_italiano : Disney Channel chiude. Colpo al cuore. 2020 ti odio. - ggeikei : io nel 2012 sicura al 100% che sarei diventata la star di una qualche serie di disney channel e mi esercitavo davan… - voguefile : RT @ansiolitic4: disney channel ha chiuso, mi disp ma gli anni d’oro li abbiamo vissuti noi con hannah montana, raven, zack e cody, lizzie… - chiaraschannel : RT @sparklessaetre: Comunque ringraziamo tutti Disney Channel per averci donato l’infanzia perfetta - emptyals : RT @universoalice: “disney channel da oggi non esiste più” noi che siamo cresciuti con i cartoni di disney channel: -

Ultime Notizie dalla rete : DISNEY CHANNEL

La notizia che circolava qualche giorno fa è oggi purtroppo ufficiale. Dopo più di vent’anni di onorata carriera, chiude Disney CHannel. Il canale più amato dai giovani e dai giovanissimi non sarà inf ...Dal 1° maggio Disney Channel, storico canale televisivo di intrattenimento nato nel 1998 e dedicato ai più piccoli, non è più visibile in Italia, dove era compreso nel pacchetto Sky insieme a Disney J ...