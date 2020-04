Covid-19, intelligence Usa: non è stato creato dall’uomo (Di venerdì 1 maggio 2020) Le agenzie d'intelligence statunitensi non credono che il nuovo coronavirus sia stato creato dall'uomo o che sia stato geneticamente modificato. A dirlo è stato l'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale, in un comunicato diffuso. "L'intera comunità d'intelligence - si legge nel comunicato - sta fornendo un sostegno fondamentale ai decisori politici statunitensi e a quelli che si occupano della Covid-19, che ha avuto origine in Cina. La comunità d'intelligence concorda anche con l'opinione dominante nella comunità scientifica secondo cui il virus non sia stato creato dall'uomo o geneticamente modificato". Leggi su ilfogliettone Covid - Trump ignorò gli allarmi dell’Intelligence : l’accusa

Emergenza Covid-19 - intelligence Usa indaga su provenienza virus - l’ipotesi che sia stato creato in laboratorio a Wuhan - diffusione la sua dovuta a un incidente

Coronavirus - Cnn : “Intelligence Usa indaga su ipotesi laboratorio di Wuhan”. Ma per gli scienziati Covid è nato in natura (Di venerdì 1 maggio 2020) Le agenzie d'statunitensi non credono che il nuovo coronavirus siadall'uomo o che siageneticamente modificato. A dirlo èl'Ufficio del direttore dell'nazionale, in un comunicato diffuso. "L'intera comunità d'- si legge nel comunicato - sta fornendo un sostegno fondamentale ai decisori politici statunitensi e a quelli che si occupano della-19, che ha avuto origine in Cina. La comunità d'concorda anche con l'opinione dominante nella comunità scientifica secondo cui il virus non siadall'uomo o geneticamente modificato".

eziomauro : Coronavirus nel mondo, l'intelligence Usa: 'Il Covid 19 non è stato creato dall'uomo' - NemNemecsek : Coronavirus nel mondo, intelligence Usa: 'Il Covid 19 non è stato creato dall'uomo'. Johnson: 'Picc… - 5stelletv : Coronavirus nel mondo, intelligence Usa: 'Il Covid 19 non è stato creato dall'uomo'. Johnson: 'Picc… - Rey8113 : #covid_19italia ma come pare che l intelligence americana abbia fatto un indagine e che il #covid_19italia nn e st… - MilanWorldForum : L'intelligence Usa sull'origine del Covid-19 -) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid intelligence Coronavirus nel mondo, intelligence Usa: "Il Covid 19 non è stato creato dall'uomo". Johnson: "Picco superato" la Repubblica Servizi segreti Usa: "Coronavirus non creato in laboratorio"

ROMA - La pandemia di Coronavirus partita dalla Cina e che ha finito per travolgere il mondo intero non è stata causata da un virus prodotto dall'uomo o geneticamente modificato in laboratorio. Sono l ...

Gli 007 Usa: il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo non è stato creato dall'uomo

WASHINGTON - Il coronavirus, che sta mettendo in difficoltà il mondo intero, non è stato creato dall'uomo e non è "scappato" (o rilasciato di proposito) da qualche laboratorio. A questa conclusione so ...

ROMA - La pandemia di Coronavirus partita dalla Cina e che ha finito per travolgere il mondo intero non è stata causata da un virus prodotto dall'uomo o geneticamente modificato in laboratorio. Sono l ...WASHINGTON - Il coronavirus, che sta mettendo in difficoltà il mondo intero, non è stato creato dall'uomo e non è "scappato" (o rilasciato di proposito) da qualche laboratorio. A questa conclusione so ...