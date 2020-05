Chi è Vittorio Colao | curriculum | patrimonio e carriera del manager

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 1 maggio 2020) Chi èdelNella task force convocata dal governo per organizzare la ripartenza dell’Italia a fianco del team tecnico-scientifico, la guida porta il nome di, esplicitamente citato dal premier Giuseppe Conte durante la sua ultima conferenza stampa. Ma chi èe quali sono le sue esperienze più significative? Andiamo a riepilogare i punti chiave (in estrema sintesi) del suo profilo. Chi è: profilo biografico enasce a Brescia il 3 ottobre 1961. Si laurea all’Università Bocconi di Milano, per poi recarsi alla Harvard University dove frequenta e consegue un Master in Business Administration. La sua prima importante esperienza lavorativa avviene a Londra, presso Morgan Stanley. In seguito, per circa un decennio, ...