Bale rivela | «La MLS è un campionato che mi interessa | sta crescendo»

(Di venerdì 1 maggio 2020) Garethha parlato della Major League Soccer svelando l’a giocarci un giorno. Le parole del gallese Garethnon si nasconde e ai microfoni di The Hat-Trick ha svelato il suo interesse per la Major League Soccer, il massimoamericano. Le parole del gallese. MLS – «Mi piace molto, stanegli ultimi anni, sia a livello di calciatori che di strutture. Molti giocatori vogliono andare a giocare là. E’ sicuramente qualcosa che mi interesserebbe, adoro andare a Los Angeles in vacanza». Leggi su Calcionews24.com

