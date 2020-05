1 maggio | il messaggio di Conte ai lavoratori | “Se scendono i contagi | in alcune zone si

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus, le parole diper il 1: “Se, insi riapre prima” In occasione della festività del 1, il premier Giuseppeha mandato unagli italiani, toccando inevitabilmente anche il tema Coronavirus, e assicurando diversiche se la curva delo si abbasserà,potranno riaprire prima del previsto. Il presidente del Consiglio, inoltre, si è anche scusato per il ritardo nei pagamenti affermando anche di non ignorare la “rabbia e l’angoscia” che in questo momento pervade molti italiani. Questo il discorso che il premier ha scritto sul suo profilo Facebook. “Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio. Molti, durante la ...