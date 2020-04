Xbox Series X riceverà un'esclusiva tripla A di Double Fine realizzata insieme a un ex Naughty Dog (Di giovedì 30 aprile 2020) Mentre la next-gen si avvicina, in casa Microsoft si lavora ai giochi destinati a Xbox Series X.Tra i progetti non ancora annunciati, rientra un'esclusiva tripla A che sta prendendo forma presso Double Fine. A questo gioco non ancora annunciato, ha preso parte anche l'ex Naughty Dog, Edgar Newman.La notizia di questo titolo per Series X, proviene proprio dalla pagina LinkedIn del senior game designer una volta nel team di The Last of Us e Uncharted.Leggi altro... Leggi su eurogamer PS5 e Xbox Series X al centro di notizie 'tristi' e inaspettate?

Xbox Series X si avvicina e Microsoft stuzzica la fantasia dei fan con un nuovo misterioso teaser

Apex Legends riceverà delle versioni per PS5 e Xbox Series X? (Di giovedì 30 aprile 2020) Mentre la next-gen si avvicina, in casa Microsoft si lavora ai giochi destinati aX.Tra i progetti non ancora annunciati, rientra un'A che sta prendendo forma presso. A questo gioco non ancora annunciato, ha preso parte anche l'ex Naughty Dog, Edgar Newman.La notizia di questo titolo perX, proviene proprio dalla pagina LinkedIn del senior game designer una volta nel team di The Last of Us e Uncharted.Leggi altro...

DarioConti1984 : Aspettando PS5 e Xbox Series X, in arrivo un annuncio insolito? Teaser dall'insider Sabi - Eurogamer_it : #XboxSeriesX: #DoubleFine e un ex #NaughtyDog al lavoro su un'esclusiva tripla A. - zazoomnews : PS5 e Xbox Series X al centro di notizie tristi e inaspettate? - #Series #centro #notizie #tristi - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: Brutte notizie in arrivo per #PS5 e #XboxSeriesX? - xbox_series : trailer di lancio di street of rage 4 ???????? -