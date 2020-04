Sconcerti | Difendere questo campionato è una battaglia di retroguardia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Il calcio sta sprecando energia in una straordinariadi”. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera. Il concetto è: si discute di come giocare per quaranta giorni piuttosto che preoccuparsi di come si farà nella nuova stagione che inizierà a breve? Una cosa priva di senso. “Quando parliamo di riprendere a giocare pensiamo a giugno e luglio, cioè a dodici giornate del vecchio. Senza chiederci mai come potremo mettere in sicurezza le 380 partite della prossima stagione. Che senso ha cercare un protocollo per quaranta giorni e non uno per l’anno che seguirà di lì a un mese?”. Tutti i medici, continua, dicono che dovremo convivere con il virus. Ieri c’erano ancora 2 mila contagi, quanti ce n’erano l’11 marzo scorso, quando fu decretato il lockdown. Il ...