Polizia trova più di 100 cadaveri in due furgoni fuori una pompa funebre (Di giovedì 30 aprile 2020) La Polizia ha scoperto oltre 100 corpi accatastati in camion non refrigerati all'esterno della sede di un'impresa di pompe funebre di Brooklyn. Secondo quanto si legge sul NYTimes, ieri 29 aprile gli agenti hanno risposto a molteplici chiamate da parte dei vicini che si erano lamentati per settimane dell'odore sgradevole. Le autorità hanno scoperto che due autocarri a cassone ribaltabile senza impianto di refrigerazione venivano usati per conservare salme all'esterno dell'Andrew T. Cleckley Funeral Home nel quartiere Flatlands. All'interno di ogni camion sono stati trovati circa 50 cadaveri, secondo ABC News. Il titolare dell'agenzia avrebbe detto ai poliziotti che "il congelatore aveva smesso di funzionare" e così sarebbe stato "costretto a usare i camion a noleggio come deposito" mentre i corpi attendevano di ...

Signora trova denaro e lo consegna a Polizia Locale (Di giovedì 30 aprile 2020) Laha scoperto oltre 100 corpi accatastati in camion non refrigerati all’esterno della sede di un'impresa di pompedi Brooklyn. Secondo quanto si legge sul NYTimes, ieri 29 aprile gli agenti hanno risposto a molteplici chiamate da parte dei vicini che si erano lamentati per settimane dell'odore sgradevole. Le autorità hanno scoperto che due autocarri a cassone ribaltabile senza impianto di refrigerazione venivano usati per conservare salme all’esterno dell’Andrew T. Cleckley Funeral Home nel quartiere Flatlands. All’interno di ogni camion sono statiti circa 50, secondo ABC News. Il titolare dell’agenzia avrebbe detto ai poliziotti che “il congelatore aveva smesso di funzionare” e così sarebbe stato “costretto a usare i camion a noleggio come deposito” mentre i corpi attendevano di ...

