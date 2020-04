Passo decisivo verso EMUI 10.1 per Huawei P30 e P30 Pro: ultima beta (Di giovedì 30 aprile 2020) La giornata del 30 aprile è anche all'insegna di un importante aggiornamento destinato ai Huawei P30 e P30 Pro, che ha ricevuto una nuova beta dell'interfaccia EMUI 10.1, anche se per il momento destinata ai soli esemplari cinesi. Come riportato da 'Huawei Central', gli ex top di gamma si sono messi in fila per ricevere l'aggiornamento stabile, anche se quel momento non sembra ancora essere completamente arrivato. L'ultimo passaggio è rappresentato proprio da questa beta EMUI 10.1.0.135, che si è occupata di introdurre una serie di importanti modifiche. Innanzitutto parliamo dello split-screen, che, attraverso la side-bar, consente di trascinare le applicazioni che si intendono aprire in multi-window (anche immagini, testo e file da un'app all'altra), come pure del 3D Always On Display (è stato inserito un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic ... Leggi su optimagazine Piano Strutturale Intercomunale di Pisa e Cascina - passo avanti decisivo (Di giovedì 30 aprile 2020) La giornata del 30 aprile è anche all'insegna di un importante aggiornamento destinato aiP30 e P30 Pro, che ha ricevuto una nuovadell'interfaccia10.1, anche se per il momento destinata ai soli esemplari cinesi. Come riportato da 'Central', gli ex top di gamma si sono messi in fila per ricevere l'aggiornamento stabile, anche se quel momento non sembra ancora essere completamente arrivato. L'ultimo passaggio è rappresentato proprio da questa10.1.0.135, che si è occupata di introdurre una serie di importanti modifiche. Innanzitutto parliamo dello split-screen, che, attrala side-bar, consente di trascinare le applicazioni che si intendono aprire in multi-window (anche immagini, testo e file da un'app all'altra), come pure del 3D Always On Display (è stato inserito un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic ...

Ultime Notizie dalla rete : Passo decisivo Passo decisivo verso EMUI 10.1 per Huawei P30 e P30 Pro: ultima beta OptiMagazine Cesena: il coronavirus peggiora la situazione di Trevi

CESENA. Consob ha autorizzato ieri la pubblicazione del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale e all’ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni e dei warrant di Trevi Finanziaria ...

Coronavirus. Primo passo per acconciatori ed estetiste, in Emilia-Romagna pronte le linee guida sulla sicurezza di lavoratori e clienti

Dalle procedure da adottare con i fornitori, alla permanenza dei clienti (con mascherina indossata come gli operatori) all’interno dei locali che dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario ...

