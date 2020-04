Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto - recensione (Di giovedì 30 aprile 2020) A sentirla oggi, quella del giovane orfano reietto e inetto che si costruisce un futuro e raggiunge traguardi ambiziosi grazie alla sua abnegazione, suona sempre più come l'apoteosi del clichè. Eppure esiste una generazione di ragazzi e di giovani uomini che in quel Naruto, ideato e tratteggiato da Masashi Kishimoto, ci si è specchiata. Il grosso merito di un successo così trasversale, va detto, specie in Occidente è in buona parte veicolato da Pierrot e da una trasposizione seriale animata eccellente, quantomeno nella sua prima parte.Sul fronte videoludico l'epopea del giovane Ninja di Konoha porta invece un nome unico e forte: CyberConnect2. Lo studio nipponico ha saputo non soltanto ricreare dei picchiaduro estremamente spettacolari e fedeli, all'insegna del fan service, ma anche ripercorrere con cura maniacale un filone narrativo esteso. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 aprile 2020) A sentirla oggi, quella del giovane orfano reietto e inetto che si costruisce un futuro e raggiunge traguardi ambiziosi grazie alla sua abnegazione, suona sempre più come l'apoteosi del clichè. Eppure esiste una generazione di ragazzi e di giovani uomini che in quel, ideato e tratteggiato da Masashi Kishimoto, ci si è specchiata. Il grosso merito di un successo così trasversale, va detto, specie in Occidente è in buona parte veicolato da Pierrot e da una trasposizione seriale animata eccellente, quantomeno nella sua prima parte.Sul fronte videoludico l'epopea del giovanedi Konoha porta invece un nome unico e forte: CyberConnect2. Lo studio nipponico ha saputo non soltanto ricreare dei picchiaduro estremamente spettacolari e fedeli, all'insegna del fan service, ma anche ripercorrere con cura maniacale un filone narrativo esteso. Leggi ...

