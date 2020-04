Giuseppe Conte avverte la Calabria: «Iniziative autonome di allentamento dagli enti locali sono illegittime» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il presidente Conte avverte la Calabria che, con la presidente della regione Jole Santelli di centrodestra, ha disposto la riapertura dei locali e degli esercizi commerciali nella giornata di oggi, in contraddizione rispetto al dpcm diffuso a livello nazionale. Il presidente del Consiglio ha chiarito che ci sarà la possibilità di riaperture differenziate, ma solo dopo aver analizzato l’esito delle prime misure di allentamento partite dallo scorso 4 maggio. LEGGI ANCHE > Conte alla Camera: «La nostra reputazione all’estero è cresciuta per merito dei cittadini» Conte avverte la Calabria: riaperture illegittime Nelle prossime ore verranno diffuse specifiche soglie d’allarme sul contagio per ciascuna area del Paese. Questo sarà importante perché potremo concordare con le regioni e le province autonome degli ... Leggi su giornalettismo Giuseppe Conte - informativa alla Camera : “Dobbiamo ringraziare gli italiani. Il Governo non improvvisa - proteggiamo la salute”

