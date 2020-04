Dossier segreti e scenari drammatici. La verità che il governo non dice diventa arma di propaganda (Di giovedì 30 aprile 2020) Quando si parla di vivi e di morti, di sani o di malati, di ricoverati in terapia intensiva e non, dare i numeri diventa qualcosa di più di una statistica. Ha a che fare con la paura e la realtà, con il governare la gente in base alle emozioni e su ciò che hanno di più caro: restare vivi. Per questo Leggi su iltempo Dossier Q Edu - Diesel - i segreti dietro un'efficienza poco riconosciuta (Di giovedì 30 aprile 2020) Quando si parla di vivi e di morti, di sani o di malati, di ricoverati in terapia intensiva e non, dare i numeriqualcosa di più di una statistica. Ha a che fare con la paura e la realtà, con il governare la gente in base alle emozioni e su ciò che hanno di più caro: restare vivi. Per questo

HSilviaconsta : @chiaravillage @darioloc81 @sbetz10 @Martola__ @AlineMedri Sono molto offesa da questa esclusione dopo aver trascor… - xblunotte : RT @LileStarseed: 24/04/2020 - Compagno_Pert : @CasatiSilvano @windmill016 Credo di aver letto (se non sbaglio in 'Il Piano Solo' di Franzinelli) che i servizi se… - PierantoniFabio : RT @andreavignali7: Governo #Conte, il dossier dei servizi segreti: rischi a settembre, si rischia una crisi in stile 2008. - Mariann77585636 : RT @andreavignali7: Governo #Conte, il dossier dei servizi segreti: rischi a settembre, si rischia una crisi in stile 2008. -

Ultime Notizie dalla rete : Dossier segreti Dossier segreti e scenari drammatici. La verità che il governo non dice diventa arma di propaganda Il Tempo Gialli, rossi, verdi e adesso anche arancioni: la app Immuni spiegata bene

Il risiko europeo della app di tracciamento dei contatti di chi è contagiato al coronavirus al momento prevede questi schieramenti: la Francia e la Germania, che un mese fa erano saldamente alleate, o ...

Buongusto: la vera coda alla vaccinara e le bolle ancestrali

Nei giorni scorsi vi avevamo invitato a contattare direttamente (e ad acquistare) dei prodotti o dei servizi dai vostri fornitori abituali: cantine, produttori o ristoranti. La situazione per molte az ...

Il risiko europeo della app di tracciamento dei contatti di chi è contagiato al coronavirus al momento prevede questi schieramenti: la Francia e la Germania, che un mese fa erano saldamente alleate, o ...Nei giorni scorsi vi avevamo invitato a contattare direttamente (e ad acquistare) dei prodotti o dei servizi dai vostri fornitori abituali: cantine, produttori o ristoranti. La situazione per molte az ...