Coronavirus, sottosegretario Variati: “Forse diffida contro Calabria. Serve unità, altrimenti i cittadini non ci capiscono più niente” (Di giovedì 30 aprile 2020) “E’ probabile una diffida nei confronti della Calabria. Questo è un momento molto particolare e molto critico, quindi servirebbero intesa e collaborazione. Non si tratta tanto di gerarchia delle regole, però, insomma, bisogna stare dentro un filo, altrimenti i cittadini non ci capiscono più niente“. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il sottosegretario all’Interno, Achille Variati, a proposito della discussa ordinanza della Regione Calabria con cui la presidente Jole Santelli autorizza da domani la riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie con tavoli all’aperto. Circa i dati differenziati dei contagi nelle varie regioni italiane, Variati spiega: “Nella prima fase della pandemia era assolutamente necessaria una cornice unitaria e ferma. Ora, in questa seconda fase, il governo ritiene che ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Lollobrigida - ‘Di Stefano sottosegretario indegno e ipocrita’

Coronavirus - il sottosegretario De Cristofaro : «La scuola si fa in classe e bisogna tornarci - le lezioni online non possono sostituirla» – Il video

Coronavirus - il caso del banner del Codacons (poi modificato) con richiesta di donazioni. Il sottosegretario : “La Polizia sta verificando”. E ringrazia Fedez (Di giovedì 30 aprile 2020) “E’ probabile unanei confronti della. Questo è un momento molto particolare e molto critico, quindi servirebbero intesa e collaborazione. Non si tratta tanto di gerarchia delle regole, però, insomma, bisogna stare dentro un filo, altrimenti i cittadini non ci capiscono più niente“. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, ilall’Interno, Achille, a proposito della discussa ordinanza della Regionecon cui la presidente Jole Santelli autorizza da domani la riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie con tavoli all’aperto. Circa i dati differenziati dei contagi nelle varie regioni italiane,spiega: “Nella prima fase della pandemia era assolutamente necessaria una cornice unitaria e ferma. Ora, in questa seconda fase, il governo ritiene che ...

agorarai : I 600 euro per chi ha perso il lavoro a causa del Coronavirus 'Su 4 milioni di richieste, 3,7 milioni hanno già avu… - Mena56339764 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, sottosegretario Variati: “Forse diffida contro Calabria. Serve unità, altrimenti i cittadini non ci capis… - fattoquotidiano : Coronavirus, sottosegretario Variati: “Forse diffida contro Calabria. Serve unità, altrimenti i cittadini non ci ca… - Salvalentino86 : RT @agorarai: I 600 euro per chi ha perso il lavoro a causa del Coronavirus 'Su 4 milioni di richieste, 3,7 milioni hanno già avuto i 600 e… - ZenatiDavide : #Politica #Radio24 #Calabria #Coronavirus #GovernoConte2 Coronavirus, sottosegretario Variati: “Forse diffida contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sottosegretario Coronavirus, sottosegretario Variati: “Forse diffida contro Calabria Il Fatto Quotidiano Coronavirus, sottosegretario Variati: “Forse diffida contro Calabria. Serve unità, altrimenti i cittadini non ci capiscono più niente”

Circa i dati differenziati dei contagi nelle varie regioni italiane, Variati spiega: “Nella prima fase della pandemia era assolutamente necessaria una cornice unitaria e ferma. Ora, in questa seconda ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Schiaffo a Spadafora, tutto lo sport contro il Ministro"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus e le polemiche attorno al Ministro dello Sport Spadafora. L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con l' ...

Circa i dati differenziati dei contagi nelle varie regioni italiane, Variati spiega: “Nella prima fase della pandemia era assolutamente necessaria una cornice unitaria e ferma. Ora, in questa seconda ...L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus e le polemiche attorno al Ministro dello Sport Spadafora. L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con l' ...