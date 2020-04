Coronavirus, l’Istituto superiore di sanità: “Tasso di contagiosità si mantiene sotto 1 in tutte le regioni. Diminuiscono le zone rosse” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il tasso di contagiosità del nuovo Coronavirus Rt è sotto 1 in tutte le aree del Paese. La conferma arriva dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: “La curva continua sostanzialmente a decrescere nel numero di sintomatici e dei casi in tutte le regioni”, ha spiegato nella consueta conferenza stampa settimanale puntualizzando che l’andamento è “analogo” tra italiani e individui di nazionalità straniera, tra i quali sono stati rilevati 6.395 casi, ma i casi sono “partiti con uno sfalzamento di 2-3 settimane”. “Si è ridotto il numero delle zone rosse”, ha aggiunto Brusaferro. Ad oggi non si può entrare e uscire per alcun motivo da 74 comuni in 7 regioni, “quindi è segno della capacità di individuare precocemente focolai e ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il direttore dell’Istituto Mario Negri : “Bisogna dire la verità - riaprire significa avere nuovi malati - e non saranno poche decine”

