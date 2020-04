Cari ragazzi, avete ragione: la maturità 2020 non sarà quella che avete sempre sognato. Ma evitare l’esame sarebbe ancora peggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Maturità 2020: lettera ai ragazzi che chiedono di annullare l’esame Tra i maturandi sta spopolando una petizione online in cui si chiede alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, di annullare l’esame di maturità. Per i ragazzi non ci sarebbero le condizioni per poterlo fare per vari motivi: la didattica a distanza che in alcuni posti ha funzionato e in altri no, la mancanza di prove scritte nazionali, la poca chiarezza su come si svolgerà l’esame orale. Ci ritroviamo ad un mese e mezzo da quel fatidico giorno e i ragazzi si stanno trovando in una situazione più grande di loro. Ma se ci pensiamo bene tutti ci stiamo trovando in una situazione che non avremmo mai immaginato di affrontare. Anche la ministra dell’Istruzione. Dopo un mese dal suo insediamento alla guida del ministero, si è trovata a gestire una cosa che ... Leggi su tpi "Cari ragazzi - diteci come possiamo ricostruire il futuro"

Cari ragazzi - diteci come possiamo ricostruire il futuro"

Mattarella sulla riapertura delle scuole: «Via libera ad una condizione»

Mattarella su riapertura Scuole. "Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che nessuno avrebbe immaginato. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settim ...

