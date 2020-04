“Branca all’Inter fece una scorrettezza | e Moratti non sapeva nulla” | la confessione

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Maicon è stato uno dei terzini più forti della storia del calcio, il brasiliano ha fatto veramente la differenza con la maglia dell’Inter. L’ex intermediario Antonio Caliendo, che curò il trasferimento ai nerazzurri ha svelato un retroscena a Calcio News 24 sul mancato passaggio al Real Madrid. “Ci fu unada parte di Marco Branca che prima mifare la trattativa con il Real Madrid (per una cifra di 30 milioni di euro) e poi mi disse che il presidente non voleva vendere Maicon. Alla fine ho scoperto che Massimononniente di tutto questo. Non so perché fu bloccato il trasferimento, perché ha bloccato anche la carriera di Maicon, tanto che, dopo, lo hanno praticamente regalato”. Frecciata di Bojan all’Inter: “AniVARsario”, Icardi mette like e fa infuriare i tifosi ...