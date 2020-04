Antonella Fiordelisi, compagna di Chiofalo, spiazza tutti: “La notte mi devo mettere il pannolone” (FOTO) (Di giovedì 30 aprile 2020) Il giochino delle domande su Instagram può essere davvero un’arma a doppio taglio. La compagna di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, ne sa qualcosa. In queste ore, infatti, la fanciulla ha risposto a delle curiosità dei fan, alcune di essere davvero molto intime. Una persona, infatti, le ha chiesto di parlare dei suoi problemi femminili e, senza peli sulla lingua, la protagonista ha svelato un particolare molto imbarazzante. Vediamo cosa è emerso. Antonella Fiordelisi e il pannolone Antonella Fiordelisi, attuale compagna di Chiofalo, si è lasciata andare con i follower ed ha risposto a numerose domande in merito alle sue abitudini, alla sua vita privata e anche alla sfera intima. Un utente in particolare le ha domandato quali fossero i suoi problemi con il ciclo. Lei, senza pensarci minimamente, ha detto che l’unico problema che riscontra ... Leggi su kontrokultura Antonella Fiordelisi - parrucca in testa e camicia scollatissima. Il décolleté dell’ex Temptation ‘trabocca’

Francesco Chiofalo, fan preoccupati per lui: “Non sto bene, ho avuto una ricaduta”

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island fa preoccupare i fan. La sua assenza prolungata dai social ha lanciato nello sconforto i suoi follower che vorrebbero saperne di più sul suo sta ...

