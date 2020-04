Alessia Marcuzzi non torna in tv | pronta la sostituzione

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il ritorno in televisione diè stato congelato. La conduttrice non presenterà l’edizione di Scherzi a Parte.e il ritorno in tv congelato Una brutta notizia per i fan della bella. La conduttrice romana, 48 anni, non tornerà in televisione. Andiamo per gradi e spieghiamo la questione. Dai quartieri … L'articolononin tv:laproviene da www.meteoweek.com.