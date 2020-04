Voli low cost a rischio crac: viaggeranno solo i ricchi? (Di mercoledì 29 aprile 2020) La pandemia del virus Covid-19 rischia di ridisegnare non solo le abitudini sociali di noi tutti, ma anche i costi per la mobilità cui ci siamo abituati negli ultimi lustri. I viaggi economici con le compagnie low cost, per esempio, rischiano di divenire un miraggio: il modello stesso di business delle compagnie low cost è infatti pesantemente a rischio. il numero uno di Ryanair, Michael O’Leary, in una recente intervista al Financial Times ha ad esempio affermato che la low cost da lui capitanata, una delle principali al mondo, non riprenderà a volare se bisognerà lasciare vuoto il posto centrale nelle file. Avendo fatto dell’’affollamento’ (full occupancy) il loro modello operativo, le low cost avranno più problemi a recuperare operatività piena. E allora ecco che il mercato potrebbe cambiare tangibilmente rispetto a ... Leggi su quifinanza Voli low cost : le offerte da JetCost per il dopo quarantena

