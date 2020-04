“Un Grandissimo Attore”, Mondo del Cinema in Lutto: troppo Giovane per Volare Via (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’attore è morto questa mattina, era amatissimo e molto conosciuto in tutto il Mondo. E' volato via a soli 53 anni. A darne la tragica notizia il suo agente. Di poche parole e interprete di personaggi intensi, l’attore lascia la moglie e due figli. Irrfan Khan, famoso attore indiano conosciuto anche in Europa e negli Stati Uniti, è morto a Mumbai, dove era ricoverato per un’infezione. Nel 2018 gli era stata diagnosticata una rara forma di tumore neuroendocrino e da allora era in cura nel Regno Unito. È morto a Mumbai, dove si trovava dall’inizio dell’epidemia, a tre giorni di distanza dalla morte della madre 85enne. (continua...) Khan, originario di Jaipur, era considerato uno dei più grandi attori di Bollywood in attività. Aveva recitato in una cinquantina di film indiani — alcuni conosciuti anche qui, ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’attore è morto questa mattina, era amatissimo e molto conosciuto in tutto il. E' volato via a soli 53 anni. A darne la tragica notizia il suo agente. Di poche parole e interprete di personaggi intensi, l’attore lascia la moglie e due figli. Irrfan Khan, famoso attore indiano conosciuto anche in Europa e negli Stati Uniti, è morto a Mumbai, dove era ricoverato per un’infezione. Nel 2018 gli era stata diagnosticata una rara forma di tumore neuroendocrino e da allora era in cura nel Regno Unito. È morto a Mumbai, dove si trovava dall’inizio dell’epidemia, a tre giorni di distanza dalla morte della madre 85enne. (continua...) Khan, originario di Jaipur, era considerato uno dei più grandi attori di Bollywood in attività. Aveva recitato in una cinquantina di film indiani — alcuni conosciuti anche qui, ...

