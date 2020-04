Tempesta d’amore anticipazioni | puntate tedesche | un abbraccio proibito

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Durante letrasmesse in Germania dal 4 al 10 maggio 2020, come mostrano le, Paul e Lucy si abbracceranno, felici perchè lui ha superato l’esame preparato insieme di fisioterapia. Bela però li vedrà, e sospetterà subito che stia nascendo qualcosa di sospetto tra i due.d’amore: Cristoph cerca di abbindolare Franzi Franzi, ora conoscerà il segreto di Tim, però verrà presa di mira da Christoph che desidererà a tutti i costi comprare il suo silenzio. L’uomo quindi le proporrà un patto, ma di che si tratta? Christoph colpirà Franzi nel suo punto più debole, offrendole infatti un generoso prestito per salvare il frutteto tanto amato dall’anziana zia Margit. La giovane ragazza si vedrà dunque costretta ad accettare, ...