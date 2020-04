Pivetti indagata dalla Procura di Siracusa per le mascherine importate -VIDEO (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa nell’ambito dell’indagine sulle mascherina importate dalla Cina. Dopo il sequestro di circa 9000 mascherine importate dalla Cina ma non conformi agli standard di sicurezza, continuano le indagini per ricostruire la filiera del commercio. Tra le società indagate c’è anche la Only logistics srl di … L'articolo Pivetti indagata dalla Procura di Siracusa per le mascherine importate -VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Irene Pivetti indagata “importazione mascherine”/ Il caso “mi dipingono come mostro”

Irene Pivetti indagata | Frode per l’importazione di mascherine

Coronavirus - Irene Pivetti indagata a Siracusa per importazione mascherine non a norma – VIDEO (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’ex presidente della Camera Irenedinell’ambito dell’indagine sulle mascherinaCina. Dopo il sequestro di circa 9000Cina ma non conformi agli standard di sicurezza, continuano le indagini per ricostruire la filiera del commercio. Tra le società indagate c’è anche la Only logistics srl di … L'articolodiper leè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha impo… - Agenzia_Ansa : Importazione di mascherine, #IrenePivetti indagata a Siracusa #Coronavirus #ANSA - HuffPostItalia : Mascherine cinesi, Irene Pivetti indagata per frode - maurizio5991 : @LegaSalvini oppure fate come la Pivetti, ora indagata per importazione illecita di mascherine.. - gjscco : RT @uzupetru: ?????? #ilBlitzArriveràDiNotte ?? ?? ?? +++ blitz dei #Nas nelle #Rsa di tutta Italia: «Gravi irregolarità» +++ #coffeebreakla7 #… -