Ora mi reinvento in tv Parlo di lirica ai giovani per farli appassionare

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Paolo Scotti Uno dei più grandi registi d'opera del mondo debutta su Rai5 con "Il volo del calabrone" «Ogni crisi è un'opportunità. È l'occasione per vivere ciò che, altrimenti, non vivresti». Forse è perché è abituato a svelare il senso nascosto delle cose, che Damiano Michieletto trova il bello perfino dietro il brutto. Ecco allora come uno dei registi d'opera più acclamati al mondo, anche lui costretto ad abbandonare il palcoscenico, si reinventa autore televisivo. Dal 30 ogni giovedì alle 19,20 su Rai5, infatti, Michieletto presenterà Il volo del calabrone: sei appuntamenti con lae alcuni suoi (imprevisti) cultori. «Non per gli appassionati dell'opera, dunque avverte il grande regista - ma perall'opera». Già con una prima iniziativa, «La ...