Napoli, 30 anni fa la conquista del secondo scudetto: il ricordo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli oggi celebra il trentennale del secondo scudetto. Era il 29 aprile 1990 quando gli azzurri vinsero al San Paolo contro la Lazio per 1-0 con gol di Baroni conquistando il secondo tricolore a distanza di due stagioni dal primo. Fu un finale di campionato emozionante ed esaltante. Il Napoli lottò punto a punto contro il Milan effettuando il sorpasso decisivo alla penultima giornata. Gli azzurri superarono il Bologna al Dall’Ara per 4-1, mentre il Milan cadde nella “fatal Verona” al Bentegodi, sconfitto per 2-1. Il Napoli vinse il tricolore con 51 punti, davanti al Milan con 49 (al tempo c’erano i due punti per vittoria). In quel campionato gli azzurri contarono 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Il Napoli iniziò bene quella stagione conquistando 4 successi e 2 pareggi nelle prime 6 gare. Poi alla settima giunse ... Leggi su anteprima24 Napoli Campione d’Italia - il secondo scudetto compie 30 anni

