Mbappé | «Ronaldo il mio idolo Parlai con Buffon della rovesciata alla Juve»

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato dei suoi idoli e ha svelato un retroscena che riguarda Buffon e la Juve L'idolo di Kylian Mbappé? E' Cristiano Ronaldo l'idolo dell'attaccante francese del PSG che ha svelato anche un retroscena sulla famosa rovesciata del portoghese contro la Juventus. Ecco le sue parole a BeInSports. GLI IDOLI – «A me è sempre piaciuto molto Cristiano Ronaldo e mi è piaciuto molto il tempo in cui si è sfidato contro Messi. Anche Neymar, quando ero più giovane, era tra i miei idoli, e ci sono tanti altri calciatori che ammiro». GOL PIÙ BELLO – «Il gol più bello credo che sia la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus, a Buffon. Ho parlato con il portiere della Juve di quel gol e abbiamo parlato di quel gol e di come si ...

